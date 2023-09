Corinthians x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Na 13ª posição, o Timão tenta vencer para entrar na zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2024. Já o Palmeiras, atual vice-líder do campeonato, segue buscando se aproximar do líder, Botafogo. A seguir, veja os possíveis titulares e confira como assistir à transmissão do clássico paulista ao vivo e online no Globoplay.