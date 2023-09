Delta Force: como fazer o pré-registro do novo FPS da Tencent

Delta Force: Hawk Ops será um novo FPS multiplayer grátis da clássica franquia de tiro tático que irá retornar em breve pela Tencent . O desenvolvimento está nas mãos da Timi Studio Group, empresa conhecida por games de grandes franquias como Call of Duty Mobile e Pokémon Unite . O jogo ainda não ganhou uma data de lançamento, mas os players já podem realizar o seu pré-registro do game.

Delta Force: Hawk Ops será um novo game na série de tiro com campanha single player e multiplayer competitivo gratuito — Foto: Reprodução/Tencent

👉 Jogo de PS4 roda no PS5? Descubra no Fórum do TechTudo

Delta Force: Hawk Ops se passa no ano de 2035, no qual soldados de uma força de elite estão equipados para lidar com ameaças modernas em um mundo futurista. O cenário repleto de alta tecnologia adiciona elementos como exoesqueletos que aumentam as funções físicas dos usuários, flechas de reconhecimento que podem marcar alvos, drones que espalham fumaça como cobertura e mais. O jogo também contará com veículos nos combates como tanques, helicópteros, jatos, barcos, entre outros.

A Tencent já confirmou que o game terá uma campanha singleplayer, a qual será baseada no filme "Falcão Negro em Perigo", além de modos multiplayer para até 32 jogadores. Algumas modalidades já conhecidas são Hazard Operations e Havoc Warfare, que trazem diferentes estilos de gameplay para o jogo online. Ao realizarem o pré-registro, os usuários podem ganhar recompensas quando o game for lançado. Além disso, quanto maior a quantidade de jogadores registrados, mais recompensas serão oferecidas.

Delta Force: Hawk Ops trará multiplayer competitivo para até 32 jogadores com direito a veículos — Foto: Reprodução/Tencent

O novo Delta Force: Hawk Ops será o primeiro da série desde Delta Force Xtreme 2 de 2009 da produtora original NovaLogic. O estúdio encerrou suas atividades em 2016 quando a publicadora THQ Nordic fechou suas portas e teve os direitos da série comprados pela Tencent, que agora pretende trazê-la de volta com este reboot.

Como fazer o pré-registro para Delta Force: Hawk Ops

Passo 1. Acesse o site oficial de Delta Force através deste link ( https://www.playdeltaforce.com/pt/home.html ) e clique em "Faça seu pré-registro agora";

No site oficial de Delta Force: Hawk Ops clique em "Faça seu pré-registro agora" para começar o processo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 2. Insira um endereço de e-mail válido e clique em "Enviar endereço de e-mail". É preciso que o endereço seja válido para receber futuras comunicações da produtora;

Insira um endereço de e-mail válido no pré-registro de Delta Force: Hawk Ops para receber informações futuras do lançamento do jogo — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

Passo 3. Se o pré-registro for efetuado corretamente surgirá a mensagem "Pré-registro realizado com sucesso!". Agora basta aguardar para receber novidades sobre o lançamento do jogo e possíveis fases de teste beta.

Após realizar o pré-registro de Delta Force: Hawk Ops aguarde por comunicações futuras da empresa — Foto: Reprodução/Rafael Monteiro

🎥 Immortals of Aveum: veja gameplay de novo game que mistura FPS e magia