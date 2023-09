Discurso do Lula na ONU ao vivo: como assistir ao pronunciamento online

Nesta terça-feira (19), o presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) vai abrir a sessão de discursos da 78º Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. O encontro começa a partir das 10h, no horário de Brasília. A expectativa é de que o líder brasileiro fale sobre mudanças climáticas e combate à fome. A última vez que Lula discursou como presidente no evento foi em 2009 e o Brasil faz a abertura desde 1955. Líderes de Cuba, Colômbia e África do Sul também falam nesta terça. O pronunciamento de Lula será realizado logo após a fala do secretário-geral da ONU, António Guterres, e pode ser acompanhado online em plataformas como o YouTube. A seguir, veja o passo a passo de como assistir.