EA Sports FC Mobile: como fazer download do 'novo FIFA' no Android e iPhone

Além disso, o jogo conta com a presença de Vini Jr., Erling Haaland, Enzo Fernández, Federico Chiesa e outras estrelas do mundo real. É possível realizar partidas diversas, personalizar sua equipe, administrar o modo Ultimate Team e participar da UEFA Champions League. Saiba, a seguir, como fazer o download de EA Sports FC Mobile.

EA Sports FC Mobile requer um dispositivo Apple com o iOS 12.2 ou superior. Já no Android, a versão precisa estar atualizada para a versão 7.0 para cima. Além disso, é recomendado que os aparelhos tenham, no mínimo, as seguintes configurações: