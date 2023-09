Eightify app: extensão resume vídeos do YouTube com IA; saiba usar

Com o Eightify app, é possível obter resumos e identificar os principais tópicos de vídeos do YouTube em poucos segundos. A ferramenta é uma extensão gratuita, disponível para Google Chrome, e usa o ChatGPT para analisar reportagens, podcasts, entrevistas, tutoriais, análise de produtos e qualquer outro tema disponível na plataforma de streaming. Além disso, o aplicativo apresenta marcadores de tempo e capítulos para cada ponto sugerido, facilitando a localização dos assuntos na plataforma de streaming. O recurso economiza tempo, ajuda a organizar informações e ainda evita que o usuário assista vídeos irrelevantes.

A versão grátis da extensão permite gerar três resumos por semana, a partir de vídeos de até 30 minutos. Nesta modalidade, a ferramenta apresenta apenas textos em inglês, independentemente do idioma do áudio e da legenda analisados. Para utilizar o recurso em outros idiomas e sem limitações o usuário pode adquirir o plano premium, que custa US$ 4,95 (cerca de R$ 25, em conversão direta) mensais, e oferece teste gratuito por sete dias. A seguir, veja como utilizar o Eightify.

Eightify: Extensão utiliza IA para resumir conteúdos de vídeos no YouTube — Foto: Reprodução/Canva

Como usar o Eightify para resumir vídeos no YouTube

Passo 1. Acesse o site oficial (https://eightify.app/) e clique no botão "Install Chrome extension" no canto superior direito da página;

Na página do Eightify, clique no botão "Install Chrome extension" para instalar a ferramenta — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Você será redirecionado automaticamente para a página do Eightfy na loja de aplicativos do Chrome. Em seguida, clique no botão "Usar no Chrome";

Na página da Chrome Web Store, clique no botão "Usar no Chrome" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Aparecerá um pop-up com as permissões da ferramenta. Basta tocar em "Adicionar extensão";

No pop-up exibido, clique no botão "Aceitar Extensão" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 4. Depois que a extensão for instalada, toque no botão no centro da página para fazer login na conta Google;

Faça login na conta Google para começar a utilizar a extensão — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 5. Na sequência, caso seus dados estejam corretos, toque em "Confirmar";

Confirme sua identidade para finalizar o login na conta Google — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 6. Utilizando o Chrome como navegador, abra o link do vídeo do YouTube que deseja resumir. Clique no botão "Summarize Video", no canto superior direito da página;

Na página do vídeo escolhido, clique no botão "Summarize Video", no canto superior direito da tela — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 7. O resumo do vídeo aparecerá automaticamente no canto direito da tela. Lembrando que a versão gratuita só disponibiliza textos em inglês, mesmo que o áudio e as legendas do vídeo estejam em outro idioma.

Insights e resumo aparecerão automaticamente no canto direito da tela — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 7. Caso deseje ler as principais ideias apresentadas no vídeo, clique no botão "Insights";

Clique nos botões acima para mudar as opções entre Insights e Resumo — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 8. Caso o texto gerado seja mais longo, basta clicar no botão "Show full summary" para expandir a exibição.

Para ler o resumo completo, clique no botão "Show Full Summary" — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

