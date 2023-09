Flamengo x Athletico-PR ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Flamengo e Athletico-PR se enfrentam nesta quarta-feira (13) pela 23ª rodada do Brasileirão. A partida está marcada para começar às 21h30 (horário de Brasília) e será realizada no estádio Kleber Andrade, no Espírito Santo. O jogo terá transmissão da TV Globo e poderá ser assistido ao vivo e de graça pelo Globoplay, que retransmite o sinal da emissora aberta em tempo real. O Rubro-negro carioca está em quarto lugar na tabela e busca vitória para subir. Já o time paranaense está em sétimo. A seguir, veja onde assistir ao jogo entre Flamengo x Athletico-PR e qual é a possível escalação.