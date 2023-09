Flamengo x Botafogo ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Botafogo e Flamengo se reencontram no Campeonato Brasileiro 2023 às 21h (horário de Brasília) deste sábado (2), em jogo com ingressos esgotados. O clássico, válido pela 22ª rodada da competição, será disputado no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e terá transmissão ao vivo e online pelo Globoplay, que retransmite o sinal do SporTV e Premiere. Os assinantes do plano "Globoplay + Canais” ou do pacote Premiere podem acessar o streaming em sua versão web ou no app para Android e iPhone (iOS). Lembrando que, no momento, o valor da assinatura varia entre R$ 39,90 na opção promocional anual e R$ 49,90 no formato mensal.