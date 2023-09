Fluminense x Internacional ao vivo: onde assistir à semifinal da Libertadores

Fluminense e Internacional se encaram, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (27), pela primeira partida da semifinal da Copa Libertadores da América 2023. Disputado no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, o confronto será transmitido ao vivo no Globoplay por meio do sinal aberto da TV Globo, que é oferecido online e de graça. Os interessados em assistir devem usar os dados de uma Conta Globo para fazer login no streaming em sua versão para o PC ou no aplicativo para celulares Android e iPhone (iOS). Além do Globoplay, o Paramount+ também transmite o duelo, mas apenas para assinantes.