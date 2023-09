Grêmio x Palmeiras ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Grêmio e Palmeiras duelam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (21), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O confronto, que acontece na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), será transmitido ao vivo e online pelo Globoplay, por meio do sinal dos canais SporTV e Premiere. Vale lembrar que o streaming pode ser acessado tanto em sua versão para PC quanto no app para Android e iPhone (iOS). Interessados em assistir à partida devem assinar os planos "Globoplay + Canais” ou "Globoplay e Premiere” que, no momento, custam a partir de R$ 37,90 no pagamento promocional anual e R$ 49,90 no formato mensal.