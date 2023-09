Grêmio x Red Bull Bragantino: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Grêmio e Bragantino jogam, às 21h30 (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O jogo terá transmissão ao vivo e online pelo Globoplay , pelos canais SporTV e Premiere . Para assistir, é preciso ser assinantes do pacote " Globoplay + Canais ” ou "Globoplay e Premiere”. No momento, o preço da assinatura está custando a partir de R$ 37,90 no formato promocional anual e R$ 49,90 na opção de pagamento mensal.

Em sexto lugar na tabela, o Bragantino quer vencer para se aproximar da zona de classificação direta para a Libertadores 2024. Já o Grêmio, que atualmente ocupa a terceira posição, segue buscando bater o atual líder do campeonato, Botafogo. Abaixo, saiba as prováveis escalações e como acompanhar o jogo entre Red Bull Bragantino e Grêmio ao vivo e online no Globoplay.

Red Bull Bragantino x Grêmio ao vivo hoje: duelo do Brasileirão 2023 será transmitido online no Globoplay — Foto: Reprodução/Site GE

📝Site de apostas esportivas: onde apostar em jogos de futebol? Saiba mais no Fórum do TechTudo

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando, João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves (Walter Kannemann), Reinaldo, Carballo, Villasanti, Pepe, Cristaldo, Ferreira (João Pedro) e Suarez.

Provável escalação do Red Bull Bragantino

Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Luan Patrick, Juninho Capixaba (Luan Cândido), Matheus Fernandes, Eric Ramires (Jadson), Lucas Evangelista, Vitinho (Helinho), Eduardo Sasha e Thiago Borbas.

Red Bull Bragantino x Grêmio ao vivo: onde assistir pelo PC

Passo 1. Entre no site do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Na página inicial, vá no canto superior direito e clique no ícone de avatar para fazer login;

Dentro do Globoplay, torcedor precisa fazer login na Conta Globo ou se tornar assinante de um dos planos pagos para ter acesso à transmissão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Com login concluído, pressione o botão "Agora na TV" para saber quais as atuais transmissões ao vivo disponíveis;

É preciso entrar na seção "Agora na TV" para encontrar as transmissões ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. No horário do jogo, vá na área "Esportes" e dê um clique no canal SporTV ou Premiere para que a transmissão do Brasileirão inicie de imediato.

Público deve acessar o campo de esportes para assistir a transmissão pelo sinal do canal SporTV ou do Premiere ao vivo e online pelo Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Red Bull Bragantino x Grêmio ao vivo: onde assistir pelo celular

Passo 1. Abra o aplicativo do Globoplay em um dispositivo Android ou iPhone (iOS). Então, pressione o ícone de avatar, que fica na parte superior direita da tela, para fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante do serviço;

Assinantes do Globoplay tem acesso à transmissão ao vivo e online de Red Bull Bragantino vs Grêmio pelo app de celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Depois, pressione o botão "Agora" para visualizar as transmissões ao vivo. Na hora agendada, acesse a seção "Esportes" e selecione SporTV ou Premiere. Assim, você dará início à transmissão de hoje.

No campo "Esportes", telespectador precisar escolher o canal SporTV ou o Premiere para assistir o Brasileirão ao vivo e online no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

VEJA AINDA: iPhone 15 e Apple Watch Series 9: tudo sobre lançamentos da Apple