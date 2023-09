INCI Beauty: app analisa composição de cosméticos para escolhas mais saudáveis

O software realiza a análise da composição por meio da leitura do código de barras e também conta com um extenso banco de dados para pesquisar itens já cadastrados no sistema. É possível acessar o serviço gratuitamente ou pela versão premium. Acompanhe o tutorial abaixo para aprender como utilizar o aplicativo.

INCI Beauty: veja o tutorial de como se cadastrar e utilizar o app — Foto: Divulgação/INCI Beauty

Aplicativos desativados trazem risco de segurança? Descubra no Fórum do TechTudo

Como fazer o cadastro no INCI Beauty

Passo 1. Baixe o app na App Store ou Google Play Store. Ao abrir o aplicativo, toque no botão vermelho escrito “Registre-se/Login”, no canto direto da tela. Ao fazer isso, serão apresentadas duas opções: a primeira é para um registro completo, onde serão pedidas informações como nome de usuário, e-mail e nova senha. Já a segunda é um cadastro simplificado por meio do login via conta do Google.

O cadastro pode ser realizado de maneira completa ou simplificada — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Caso opte pela primeira opção, o usuário é levado para uma área com um campo de e-mail e senha. Na parte inferior da tela, é possível visualizar o link “Inscreva-se”. Selecione e preencha os campos com um nome de usuário e endereço de e-mail válido e crie uma senha. Depois, marque a caixa “Aceite os Termos de Serviço” e clique no botão vermelho “Inscrição”.

Para realizar o cadastro, é preciso informar um nome de usuário e endereço de e-mail válido — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Após concluir a etapa anterior, basta clicar no botão vermelho “OK” e o aplicativo estará pronto para o uso.

Após realizar o cadastro, o app está pronto para ser utilizado — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Como utilizar o INCI Beauty

Passo 1. Na tela inicial do aplicativo, é possível realizar pesquisas de diferentes maneiras. A primeira delas é buscar diretamente na base de dados, tocando na opção “Pesquisar”. Na sequência, serão apresentadas diversas categorias como “Barbear e depilação”, “Higiene corporal” e “Maquiagem”. Escolha a opção de acordo com o produto que deseja obter mais informações. Depois, basta selecionar a subcategoria para visualizar a lista de cosméticos registrados no app.

O INCI Beauty conta com uma base de dados divida em categorias e subcategorias — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 2. Ao selecionar um produto, o usuário poderá visualizar a foto do item e a composição. O nível de nocividade é representado por cores, sendo a cor vermelha o mais prejudicial. As cores amarela e laranja podem ser entendidas como nível mediano e a cor verde como uma substância que não oferece perigo para a saúde.

Os nível de perigo de um ingrediente é sinalizado pelas cores verde, amarelo, laranja e vermelho — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 3. Ainda na tela do produto, no canto superior direito, é possível favoritar o produto, selecionando o símbolo da estrela. Dessa forma, o usuário pode acessar o produto novamente em outro momento, com mais facilidade. Além disso, o INCI Beauty permite avaliar e escrever comentários, permitindo interagir com a comunidade ativa do aplicativo.

É possível favoritar as informações de um produto para acessá-lo com mais facilidade em outro momento — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Passo 4. Ao retornar para a tela inicial, o usuário também pode acessar as informações de um determinado cosmético por meio da opção “Digitalize um código de barras”. Ao clicar nela, marque a opção “Durante o uso do app” para liberar o uso da câmera. Depois, basta apontar a câmera e escanear o código de barras do item. Se o cosmético constar na base de dados do INCI Beauty, o app apresentará a lista de ingredientes, tal como mostrado no segundo passo.

O app também oferece o recuso de pesquisa por meio do escaneamento do código de barras — Foto: Reprodução/Alfredo Carvalho

Essa matéria faz parte da iniciativa #UmSóPlaneta, união de 19 marcas da Editora Globo, Edições Globo Condé Nast e CBN. Conheça o projeto aqui 👈

Um Só Planeta — Foto: Editora Globo