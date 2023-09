Ingresso Vasco x Fluminense: como comprar entradas para jogo no Brasileirão

Vasco e Fluminense jogam no próximo sábado (16), a partir das 16h, no Estádio Nilton Santos, em partida válida pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Os ingressos para o confronto já podem ser comprados pelos sócios no site do time cruz-maltino, com preços a partir de R$ 80 e direito à meia-entrada. A venda para não sócios e torcida visitante começará na quarta-feira (13), às 10h. Para entrar no estádio, é necessário apresentar o ingresso físico, carteirinha (sócios titulares, convidados de sócio ou dependentes) e documento oficial original com foto. A seguir, saiba como comprar ingresso para Vasco x Fluminense.