Internacional x Atlético-MG ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão

Internacional e Atlético-MG jogam neste sábado (30) pela 25ª rodada do Brasileirão 2023. O jogo será realizado no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, e começa às 21h (horário de Brasília). Com transmissão ao vivo pelo Sportv, a partida poderá ser assistida em tempo real pelo Globoplay, que disponibiliza o sinal da emissora para assinantes do pacote Globoplay + Canais Ao Vivo. O preço para novos assinantes está em 12 vezes de R$ 42,90 no plano anual. Para assistir ao jogo, espectadores podem optar pelo site ou pelo aplicativo, disponível para celulares Android e iPhone (iOS).