Internacional x Goiás ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Internacional e Goiás duelam, às 16h (horário de Brasília) deste sábado (2), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O confronto acontece no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiás, e terá transmissão ao vivo na TV fechada pelo Premiere , cujo sinal em tempo real é disponibilizado online pelo Globoplay . O streaming pode ser acessado pelo PC ou no aplicativo disponível para Android e iPhone ( iOS ), por torcedores assinantes do plano "Globoplay e Premiere”. A assinatura custa a partir de R$ 69,90 no formato mensal e R$39,90 na opção anual, que está em promoção.

Na 15ª posição, o Goiás busca vencer para se distanciar da zona de rebaixamento da competição. Já o Colorado ocupa uma posição acima e quer uma vitória, fora de casa, para se aproximar da parte de cima da tabela. Veja abaixo os possíveis times titulares e como assistir a Internacional x Goiás ao vivo e online no Globoplay.

Internacional x Goiás ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook Goiás

Provável escalação do Internacional

Rochet, Bustos, Hugo Mallo, Nico Hernández (Mercado), René, Gabriel, Matheus Dias, Bruno Henrique (Aránguiz), Mauricio, Pedro Henrique e Valencia.

Provável escalação do Goiás

Tadeu, Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Hugo, Willian Oliveira, Morelli, Guilherme, Allano, João Magno (Matheus Babi) e Anderson Oliveira.

Internacional x Goiás ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Acesse a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Em seguida, no canto superior direito, clique no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou se tornar assinante de um plano;

Ao entrar no Globoplay, espectador pode fazer login com seu cadastro na Conta Globo ou se tornar assinante de um plano com o Premiere — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Dê um clique na guia "Agora na TV" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis;

Dentro da seção "Agora na TV", público pode assistir às transmissões ao vivo disponíveis no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora da partida, vá na área “Esportes” e clique no canal Premiere para que a transmissão se inicie rapidamente.

É preciso selecionar a guia "Esportes" para poder encontrar o canal Premiere ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Internacional x Goiás ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Abra o app do Globoplay em seu celular e, na parte superior direita, toque no ícone do avatar. Feito isso, faça login com uma Conta Globo ou compre uma assinatura da plataforma;

Internacional vs Goiás tem transmissão ao vivo e online oferecida para os assinantes do Globoplay, por meio do app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Em seguida, toque no botão "Agora" para visualizar as transmissões ao vivo disponíveis. No horário agendado, vá no campo "Esportes" e pressione o canal Premiere para a transmissão do jogo começar.

Telespectador deve ir na área de esportes para poder escolher o sinal do canal Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Agora você já sabe onde assistir a Internacional vs Goiás ao vivo pela Internet.

