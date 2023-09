iOS 17: como atualizar o seu iPhone com novo sistema Apple

O iOS 17 foi disponibilizado pela Apple nesta segunda-feira (18). A atualização do sistema já pode ser feita pelos usuários e está disponível nos "Ajustes" dos celulares compatíveis. O update possibilita usar os recursos da Dynamic Island, nos novos modelos de entrada da fabricante. O novo iOS também disponibiliza uma maneira diferente de compartilhar contatos por aproximação, novos recursos de segurança e uma renovação do Visual Look Up, uma maneira de fazer buscas e reconhecer objetos usando fotos. A seguir, confira como atualizar o iPhone para iOS 17. Lembre-se de fazer backup antes da atualização para evitar a perda de dados.