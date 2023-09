iOS 17: como compartilhar contatos com o NameDrop

O NameDrop é um dos novos recursos do iOS 17, nova versão do sistema operacional do iPhone (iOS). Com um funcionamento muito semelhante ao AirDrop, a funcionalidade serve para passar informações entre os celulares de forma prática e ágil. Para fazer isso, basta estar com a atualização em dia e aproximar dois iPhones. É possível utilizar a ferramenta para passar contatos, imagens, documentos, dentre outras possibilidades. No tutorial a seguir, confira o passo a passo para utilizar o recurso e enviar arquivos de forma simples.