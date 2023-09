iOS 17: como habilitar o Modo de Espera no iPhone

O iOS 17, nova versão do sistema operacional do iPhone, liberou o recurso de Modo de Espera, exclusivo da atualização. A funcionalidade permite que o dispositivo em carregamento, quando colocado na posição horizontal, funcione como um relógio de mesa inteligente visível na tela de bloqueio. Widgets de aplicativos instalados no celular, como Fotos, Lembretes e Tempo, por exemplo, podem ser habilitados para aparecer entre os painéis disponíveis na função e completar a personalização. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo completo de como ativar o Modo de Espera no seu iPhone.