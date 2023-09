Lançamento do iPhone 15: como assistir ao evento da Apple ao vivo

A Apple realiza nesta terça-feira (12) o evento Wonderlust , no qual ocorrerá o lançamento do iPhone 15 . A tradicional conferência anual de setembro será transmitida online em vários canais digitais e poderá ser assistida ao vivo pelo computador, celular, tablets e smart TVs. A expectativa é de que a nova linha de aparelhos tenha, além do tradicional modelo de entrada, versões Plus, Pro e Pro Max. A gigante de Cupertino também pode lançar o Apple Watch 9 e uma nova versão do Apple Watch Ultra . Confira, nas linhas a seguir, como assistir ao lançamento do iPhone 15 ao vivo.

Lançamento do iPhone 2023: saiba como assistir ao evento da Apple ao vivo — Foto: Reprodução/Apple

📝 Quanto vai custar o iPhone 15? Veja no Fórum TechTudo

Como assistir ao lançamento do iPhone 15 ao vivo no YouTube

O evento Wonderlust será transmitido ao vivo pelo canal oficial da Apple no YouTube. Por meio da plataforma, será possível assistir à conferência em celulares Android, iPhone (iOS), tablets, smart TVs e navegadores web no computador. A transmissão está prevista para começar às 14h, no horário de Brasília, mas os interessados podem ativar um lembrete para serem notificados assim que a exibição da conferência for iniciada.

Como assistir ao evento pelo site da Apple

Assim como em outros anos, o site da Apple também transmitirá o lançamento do iPhone ao vivo, possibilitando que usuários assistam ao evento diretamente em navegadores web, como Google Chrome, Firefox e Safari. Para visualizar a transmissão em tempo real, basta acessar a página de eventos da maçã (apple.com/apple-events) e aguardar o início da conferência.

Como assistir ao lançamento do iPhone 15 no Apple TV+

O aplicativo Apple TV também exibirá o evento da empresa em tempo real nesta terça-feira. Disponível para download em celulares Android e iPhone, tablets e smart TVs, o app que oferece diversas séries de sucesso, como The Morning Show, Ted Lasso e Ruptura, também abriga as transmissões das conferências oficiais da gigante de Cupertino. Vale destacar que não é preciso ser assinante do serviço para ter acesso à transmissão desses eventos por meio do app. Para assistir, basta tocar no ícone de lupa do menu inferior, pesquisar por "Eventos Apple" e selecionar o banner do Wonderlust.

Evento da Apple ai vivo: assista ao lançamento do iPhone 15 pelo Apple TV — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

O que esperar do evento da Apple

A nova linha de celulares da Apple deve trazer os modelos iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max. Uma das grandes diferenças dos aparelhos poderá ser a porta USB-C, em substituição ao tradicional conector Lightning, usado pela companhia desde 2012, quando foi lançado o iPhone 5. A troca atende a uma demanda da União Europeia, que obriga toda a indústria de tecnologia a padronizar as entradas de carregadores do continente.

Rumores dão conta de que os novos modelos devem ter os mesmos tamanhos de tela da linha iPhone 14, mas os dispositivos Pro e Pro Max devem contar com molduras de titânio, em vez de aço inoxidável. O Pro Max também deve ganhar também uma lente periscópica no conjunto de câmeras. Além disso, a Dynamic Island, implantada somente nos modelos topo de linha na geração anterior, deve ser adotada também no iPhone 15 e iPhone 15 Plus.

A segunda geração do Apple Wacth Ultra também pode aparecer no evento de hoje. Especialistas afirmam que o novo smartwatch pode ter peças feitas em impressora 3D, o que aprimoraria o design interno para acomodar componentes mais robustos. Além disso, a nova geração de relógios da Apple deve receber um novo chip S9, baseado no Apple A15 Bionic, presente nos iPhones.

