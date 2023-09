Marvel Snap no PC: veja como fazer o download e jogar o game de cartas

Marvel Snap foi lançado oficialmente para PC no fim de agosto de 2023. O jogo de cartas colecionáveis com heróis Marvel chegou aos celulares Android e iPhone (iOS) no final de 2022 e recebeu uma adaptação para computadores “emulando” a edição para smartphones. Agora o título ganha sua versão oficial de PC, completa com todas as funções e adaptada para a realidade de um computador, disponível de graça via Steam. Saiba como fazer o download para aproveitar e também resgatar alguns brindes iniciais que foram disponibilizados em comemoração.