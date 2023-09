NASA ao vivo: onde assistir ao pronunciamento sobre OVNIs hoje

A NASA fará uma transmissão ao vivo nesta quinta-feira (14), às 11h (horário de Brasília), para compartilhar informações que poderão ser usadas no estudo de OVNIS (Objeto voadores não identificados) e UAP (Sigla para "unidentified anomalous phenomena", ou fenômenos anômalos não identificados, em tradução direta). O pronunciamento é feito por um grupo de estudos independente do órgão, e poderá ser visto pelo YouTube ou pelo site oficial da NASA. A seguir, saiba como assistir ao pronunciamento da NASA hoje ao vivo e online. Vale dizer que não há relação da live com a suposta múmia de extraterrestre encontrada no México.