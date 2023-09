Nautide: app traz informações para planejar atividades aquáticas; saiba usar

Para usar o serviço, o usuário deve primeiro selecionar o local que deseja visualizar os dados náuticos e escolher um indicador. Na opção "Marés", por exemplo, é possível visualizar o coeficiente de maré, a visibilidade da lua e as atividades dos peixes. Confira a seguir como se cadastrar e utilizar os recursos do aplicativo.

Passo 2. Após selecionar a opção "Mapa", escolha a localidade que deseja obter os dados náuticos. As estações são exibidas por meio de um balão vermelho. Toque sobre ele para continuar. Paralelamente, nessa etapa, é preciso autorizar — ou não — o acesso do app à localização.

Passo 5. A aba seguinte, chamada "Sol", traz informações sobre nascer e pôr do sol, índice ultravioleta e até mesmo distância e posição do sol em relação à Terra. Além disso, o programa reúne dicas de proteção solar de acordo com as condições atuais.

Passo 6. Assim como na aba "Marés", é possível navegar pela seção "Sol" por meio de um pequeno menu localizado no canto superior ao lado direito da tela. Depois, para explorar as informações sobre a lua, basta clicar na aba "Lua", localizada na barra superior.

Passo 10. A aba "Vento", traz dados como a velocidade do vento e a ocorrência de rajadas. Ao lado, a aba "Tempo" exibe as condições atuais na costa, inclusive, nível de nebulosidade, umidade, visibilidade e temperatura.

Passo 11. A aba seguinte, "Marítimo", traz informações relacionadas aos parâmetros marinhos, como a temperatura da água. No entanto, a visualização está disponível somente para a versão paga do app. Na sequência, a aba "Probabilidade", tal como o nome sugere, indica a probabilidade de que ocorra sol, chuva ou rajadas de vento, por exemplo.

Passo 12. Por fim, a aba "Ar", permite visualizar as condições atuais do ar por meio de gráficos que exibem o nível de contração de gases. O programa também indica como está a qualidade do ar no momento ("Boa", "Aceitável", "Prejudicial" ou "Ruim"). Caso queira continuar explorando o app, é possível navegar por meio de um acesso rápido e intuitivo por meio de um menu ilustrado, localizado no ícone de três pontos no canto superior direito da tela.