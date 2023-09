Nintendo Direct 2023: veja como assistir ao evento de setembro

O Nintendo Direct de setembro ocorre nesta quinta-feira (14) a partir das 11h (no horário oficial de Brasília). A transmissão acontece nos canais da desenvolvedora no YouTube e deve durar aproximadamente 40 minutos. Espera-se anúncios de diversos títulos para Nintendo Switch nos próximos meses, como o remake de Super Mario RPG e o novo jogo da Princesa Peach.

Além disso, fãs estão ansiosos por conta de diversos rumores sobre o fim de hiato de algumas franquias da empresa, como Donkey Kong e F-Zero. A seguir, confira o que esperar do novo Nintendo Direct e como assistir.

O evento Nintendo Direct acontece nesta quinta-feira (14) — Foto: Divulgação/Nintendo

Como assistir ao Nintendo Direct 2023 de setembro

Passo 1. Acesse o YouTube no seu PC, Android, iPhone (iOS) ou em sua Smart TV. Na barra de pesquisa, procure por "Nintendo";

Procure por Nintendo no YouTube — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 2. Você pode encontrar o link da apresentação já neste passo, no segundo resultado da pesquisa com o título "Nintendo Direct 9.14.2023 - Nintendo Switch". Se não for o seu caso, clique em "Nintendo of America";

Nintendo of America estará no primeiro resultado da pesquisa — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 3. No canal da Nintendo of America, clique em "Ao Vivo";

Clique em "Ao Vivo" no YouTube da Nintendo of America — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 4. O link da transmissão para o Nintendo Direct aparecerá na primeira opção. Basta clicar para prosseguir;

O link do Nintendo Direct será a primeira opção — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

Passo 5. Você já está na tela de transmissão. Agora, basta aguardar pelo começo do Nintendo Direct nesta quinta-feira (14) às 11h. Você também pode se inscrever no canal e clicar em "Receber Notificações" para ser avisado pelo YouTube quando o evento for começar.

Página da transmissão do Direct. Se desejar, inscreva-se e clique para receber notificações do canal — Foto: Reprodução/Victor de Abreu

O que esperar do Nintendo Direct 2023 de setembro?

O Nintendo Direct 2023 pode revelar mais detalhes sobre o remake Super Mario RPG, previsto para ser lançado no dia 17 de novembro. O remaster de Luigi's Mansion: Dark Moon e o novo jogo da Princesa Peach, ambos também anunciados no último Nintendo Direct, também deve ganhar algum tempo de tela, com informações sobre a gameplay e, quem sabe, uma data oficial de lançamento.

Sobre o Super Mario Bros. Wonder, acredita-se que a Nintendo fale pouco ou nada sobre ele. Embora seja um lançamento de peso para a desenvolvedora, o game contou com uma apresentação própria e que revelou boa parte de seus detalhes. Ainda assim, é provável que a empresa ainda deixe um lembrete rápido de que ele será lançado no dia 20 de outubro.

Super Mario RPG deve ser mostrado com mais detalhes no novo Nintendo Direct — Foto: Reprodução/Nintendo

Recentemente, um insider conhecido como "Pyoro_X" apareceu com um forte rumor de que Donkey Kong e F-Zero receberão novos jogos e que o anúncio ocorrerá neste evento de setembro. Ele ficou muito popular nos últimos meses por vazar informações de jogos como Super Mario Bros. Wonder e do remake de Super Mario RPG.

Os fãs de Donkey Kong, em especial, sempre acompanham cada Nintendo Direct e torcem até o final pelo encerramento do hiato de quase uma década da franquia, que teve como último título Donkey Kong Country: Tropical Freeze (2014). Já F-Zero encara uma situação ainda pior, uma vez que o jogo original do popular Captain Falcon foi lançado em 2004, o F-Zero Climax para Game Boy Advance.

É importante lembrar também que Pyoro_X publicou um tuíte com um gif de uma luta entre Donkey Kong e o Super Mario do longa-metragem "Super Mario Bros. O Filme". Isso pode ser um indicativo de que o provável jogo vazado não seja um "Donkey Kong Country", a série mais popular da franquia.

Na verdade, fãs especulam que o jogo que está em produção seja uma sequência do spin-off Mario vs. Donkey Kong, uma série de plataforma e puzzles. Novamente, as informações de Pyoro_X são apenas rumores, mas como ele já acertou em outras oportunidades, os fãs criaram expectativas para anúncios.

