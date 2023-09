Onde fica a caixinha do Nubank? Como acessar e usar função no app

Clientes do app do Nubank , disponível para dispositivos Android e iPhone ( iOS ), podem ter acesso ao recurso Caixinhas e personalizar investimentos. A funcionalidade, que serve para facilitar o processo de reserva de dinheiro por objetivos, foi lançada em 2022 e passou por atualizações, como a possibilidade adicional de realizar investimentos através do fundo Nu Reserva Imediata. É possível criar um número ilimitado de caixinhas a partir de valores baixos e cada uma delas pode ser configurada para metas como uma reserva de emergência, recursos para viagens ou mesmo aperfeiçoamento profissional. A seguir, confira o tutorial com o passo a passo de como guardar dinheiro nas Caixinhas do Nubank.

Caixinhas do Nubank permitem que clientes guardem dinheiro para cada um de seus objetivos — Foto: Reprodução/Flávia Fernandes

Como funciona a caixinha do Nubank?

A Caixinha do Nubank é uma solução desenvolvida pelo banco para que clientes possam personalizar a forma como poupam dinheiro através de planos diversificados para cada meta pessoal. Com apenas R$1 , já é possível para começar a poupar. A ferramenta pode ser usadas por qualquer pessoa com conta ativa no banco e disponibiliza opções padrões para viagens, reformar a casa, objetivo profissional e reserva de emergência, mas o usuário pode criar uma nova e nomear como preferir.

O lucro das Caixinhas está atrelado ao tipo de investimento realizado pelo cliente, como o RDB Diário, que rende 100% da taxa CDI e é voltado para renda fixa, com liquidez diária e resgate em até um dia útil após o valor alocado. Também existem outras opções, como o RDB Imediato, que se diferencia pelo resgate do valor investido a qualquer tempo, e o RDB planejado, que reúne os benefícios das outras duas opções de investimento mais a possibilidade de escolha de quando se deseja fazer o resgate do dinheiro. Quanto maior for o tempo de investimento nessa opção, maior será o retorno. Além dessas, o fundo Nu Reserva Imediata é outra opção de investimento que divide a maior parte dos recursos do usuário em estratégias de renda fixa.

As Caixinhas do Nubank fornecem diferentes modalidades de investimentos — Foto: Divulgação/Nubank

Onde fica a caixinha do Nubank no app?

Passo 1. Com o app do Nubank aberto, deslize a barra de opções de recursos para a direita na tela inicial até a opção “Caixinhas”.

Acesso ao recurso de Caixinhas no aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Na aba seguinte, será possível abrir uma reserva de emergência com um clique na opção “Criar Caixinha” ou escolher por um objetivo programado entre os disponíveis. Caso selecione a primeira opção na tela seguinte, clique na seta para prosseguir.

Criação de Caixinha de reserva de emergência no aplicativo Nubank — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Como guardar dinheiro na caixinha Nubank?

Passo 1. Depois de selecionar o tipo de Caixinha, o usuário pode fazer a troca do nome ou personalizar a capa dela com um clique no ícone localizado no campo superior direito da tela. Ao final, clique no campo em roxo com uma seta.

Inserção de nome e escolha de capa de Caixinhas do aplicativo Nubank — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 2. Agora, será preciso estabelecer o prazo necessário para alcançar o objetivo estabelecido, que pode ser em seis meses, entre seis meses e um ano, mais de um ano e período indeterminado. Em seguida, insira o valor que deseja guardar inicialmente e, mais uma vez, pressione o ícone de seta.

Estabelecimento de tempo para metas e valor de depósito nas Caixinhas do aplicativo Nubank — Foto: Reprodução/Gisele Souza

Passo 3. Na próxima tela, confira os dados sobre o funcionamento da Caixinha em “Saiba mais” e a política de privacidade do banco. Por fim, pressione o campo “Confirmar” para finalizar o processo com a senha de quatro dígitos do cartão.

Verificação de informações sobre modalidade de Caixinha e inserção de senha no aplicativo do Nubank — Foto: Reprodução/Gisele Souza

