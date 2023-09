Onde fica a lixeira do Instagram? Como achar e recuperar posts excluídos

Lixeira do Instagram é como ficou conhecida a pasta chamada “Excluídos recentemente” no app disponível para Android e iPhone (iOS). O recurso armazena fotos, vídeos, Reels, stories e vídeos do IGTV deletados de um perfil e permite que sejam recuperados em até 30 dias. Após o período determinado, os conteúdos serão removidos permanentemente, e não será possível restaurá-los. O arquivo pode ser acessado nas configurações do app e o usuário ainda pode excluir permanentemente os itens da pasta de forma manual. A seguir, confira onde fica a lixeira do Instagram e como usá-la.