Onde fica a lixeira do iPhone? Veja como encontrar arquivos apagados

O iPhone (iOS) não tem uma lixeira única para armazenar arquivos apagados, como tradicionalmente existe em sistemas operacionais de computadores, como Windows e macOS. No entanto, alguns aplicativos nativos do aparelho da Apple possuem pastas em que é possível encontrar arquivos deletados pelo usuário e realizar o resgate para seus locais de origem. Isso pode ser feito com as notas, e-mails e fotos, por exemplo, possibilitando resgatar itens removidos por engano.