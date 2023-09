Perde o sono no TikTok? Veja como ativar a função 'Lembrete para dormir'

Quem nunca perdeu a noção da hora enquanto rolava o feed do TikTok à noite? Com um algoritmo preciso , capaz de reter a atenção, a plataforma pode acabar tomando mais tempo de consumo do que o planejado. Um jeito simples de evitar esse inconveniente é ativar a função "Lembrete de sono" do aplicativo, que avisa a hora de abandonar a tela e descansar. O horário pode ser determinado e editado futuramente pelo usuário. Com a funcionalidade , também é possível silenciar notificações automaticamente por um período de sete horas.

O "Lembrete para dormir" é útil para quem busca um uso mais consciente e saudável das redes sociais. A medida também ajuda a reduzir o tempo de tela e a evitar estímulos excessivos que podem atrapalhar o repouso e até causar insônia. Confira, a seguir, o passo a passo para ativar o "Lembrete para dormir" no TikTok.

tiktok iphone horizontal — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝 TikTok é seguro? Veja no Fórum do TechTudo.

Como ativar a função "Lembrete para dormir" no TikTok

Passo 1. Abra seu perfil e clique no ícone com três linhas, no canto superior direito da tela. Na sequência pressione "Configurações e privacidade";

Acesse as configurações em seu perfil do TikTok — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 2. Clique na opção "Tempo de tela" e, em seguida, selecione "Lembrete para dormir" para ativar a função;

Configure o tempo de tela para ativar o lembrete de sono — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Passo 3. Clique no botão "Configurar" e depois defina o horário em que deseja receber a notificação com o "Lembrete para dormir". O aplicativo suspenderá futuras notificações por 7 horas a partir do horário escolhido, a não ser que o usuário edite esta configuração.

Defina o horário que deseja receber o aviso de sono no TikTok — Foto: Reprodução/Júlia Silveira

Pronto. Agora que você já sabe como ativar o "Lembrete para dormir" no TikTok, aproveite as instruções para controlar seu uso de tela e não perder mais a hora enquanto rola o feed do app na cama.

Com informações de Make Use Of.

Veja também: Como viralizar no TikTok? 4 dicas para ficar famoso no app