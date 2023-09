PSG x Borussia Dortmund ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

PSG e Borussia Dortmund se enfrentam, às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira (19), na primeira rodada do Grupo F da UEFA Champions League 2023/2024. Disputado no Estádio Parc des Princes, em Paris, na França, o jogo terá transmissão ao vivo na TV fechada pela TNT Sports — cujo sinal é retransmitido em tempo real para os assinantes do HBO Max. A plataforma de streaming é paga e pode ser acessada em sua versão web e no aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). A assinatura do serviço custa a partir de R$ 34,90 no pagamento mensal.