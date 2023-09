Quanto rende o PicPay? Veja como fazer investimentos no app

O PicPay é um aplicativo de serviços financeiros que iniciou como uma carteira digital, mas já xpandiu a operação e passou a oferecer diversos serviços, incluindo cartões de crédito e empréstimos. Além do rendimento automático da conta, a fintech também possui um portfólio de investimentos, que recentemente foi ampliado com a adição de 75 novos fundos. Através do app, disponível para Android e iPhone, é possível abrir uma conta na PicPay Invest e descobrir o seu perfil de investidor.