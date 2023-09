Quem pode sacar o FGTS? Veja como fazer pelo app

O saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) pode ser realizado direto pelos celulares Android e iPhone (iOS) com apenas alguns toques na tela do celular. Este é apenas um de diversos serviços bancários atuais que podem ser realizados por meio de aplicativos e sem a necessidade do usuário sair de casa. Nas linhas a seguir, o TechTudo explica o passo a passo para realizar a operação de forma rápida e segura, além de trazer dicas e informações importantes sobre as diferentes modalidades de saque do FGTS.