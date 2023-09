Real Madrid x Union Berlin ao vivo: onde assistir ao jogo da Champions League

Passo 1. Entre na página do HBO Max ("play.hbomax.com", sem aspas) na web e faça login. Então, dê um clique no destaque do duelo de hoje. Caso ele não apareça, deslize a página;

Passo 1. Abra o app do HBO Max e faça login com sua conta. Depois, toque no destaque do jogo do Real Madrid. Se ele não for mostrado, role a tela até a área da UEFA Champions League 2022/2023. Feito isso, selecione o banner do confronto contra o Union Berlin;