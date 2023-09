Remessa Conforme: como calcular imposto de compras de Shein e AliExpress

É possível utilizar a calculadora de impostos do jornal O Globo para conferir o valor total de importações válidas pelo programa Remessa Conforme. A iniciativa mudou as regras de tributação para o envio de mercadorias ao Brasil — e, até agora, já obteve a adesão dos e-commerces AliExpress e Shein. Segundo as regras do programa, toda compra abaixo de US$ 50 (R$ 247,54 em conversão direta) recebe apenas a correção realizada pelo ICMS, que é de 17%. Compras compras acima do valor estipulado anteriormente, contudo, passam por uma taxação aduaneira de 60% no valor total, com frete incluso.