São Paulo x Corinthians ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

São Paulo e Corinthians jogam, às 18h30 (horário de Brasília) deste sábado (30), uma partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023, no Estádio do Morumbi, em São Paulo. O clássico paulista do Brasileirão terá transmissão ao vivo e online no Globoplay, pelo sinal em tempo real do canal Premiere. É preciso ter uma assinatura do plano Globoplay + Premiere para acessar o streaming em sua versão web ou no app para Android e iPhone (iOS). No momento, o valor está a partir de R$ 69,90 mensais e R$ 39,90 no formato promocional anual.