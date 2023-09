São Paulo x Coritiba ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

São Paulo e Coritiba se enfrentam nesta quarta-feira (27) pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. A partida será realizada no estádio Morumbi, em São Paulo, às 19h (horário de Brasília) e será transmitida ao vivo pelo Premiere. É possível assistir ao jogo do Brasileirão online por meio do Globoplay, que libera o sinal do canal para assinantes do pacote Globoplay + Premiere — que custa a partir de R$ 69,90 por mês. Vale lembrar que a partida, que aconteceria no dia 3 de agosto, foi transferida para a data de hoje para evitar brigas entre as torcidas do São Paulo e Corinthians, que enfrentou o Palmeiras no dia.