São Paulo x Flamengo ao vivo: onde assistir à final da Copa do Brasil online

São Paulo e Flamengo voltam à campo, às 16h (horário de Brasília) deste domingo (24), pelo jogo de volta da final Copa do Brasil 2023. Desta vez, o duelo será disputado no Estádio do Morumbi, em São Paulo, e contará com transmissão ao vivo e online no Globoplay — plataforma que retransmite online o sinal aberto da TV Globo. Os torcedores podem acessar o streaming gratuitamente com os dados de uma Conta Globo, em sua versão web ou pelo aplicativo disponível para celulares Android e iPhone (iOS). Lembrando que o SporTV e o Premiere, além do Amazon Prime Video, também transmitem a decisão para seus respectivos assinantes.