São Paulo x Fortaleza ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

São Paulo e Fortaleza fazem, às 21h30 (horário de Brasília) desta quarta-feira (20), um duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. Marcada para o Estádio do Morumbi, em São Paulo, a partida será transmitida ao vivo no Globoplay , que retransmite o sinal do Premiere para os assinantes do pacote "Globoplay e Premiere”. O streaming pode ser acessado em sua versão web ou no app disponível para celulares Android e iPhone ( iOS ). Atualmente, o valor da assinatura custa a partir de R$ 69,90 na opção mensal e R$ 39,90 no pagamento promocional anual. Em São Paulo, contudo, a partida será transmitida na TV Globo — ou seja, será possível assistir ao confronto gratuitamente pelo Globoplay.

Em 13º lugar no campeonato, o Tricolor Paulista quer vencer para tentar brigar pela classificação à Libertadores. Já o Fortaleza está na oitava posição e almeja uma vaga direta para o torneio internacional. Veja, abaixo, as prováveis escalações e como acompanhar o jogo disputado entre São Paulo e Fortaleza ao vivo e online no Globoplay.

São Paulo X Fortaleza ao vivo hoje: partida do Brasileirão 2023 será transmitida no Globoplay — Foto: Reprodução/Facebook São Paulo

Provável escalação do São Paulo

Rafael, Nathan Mendes (Rafinha), Alan Franco, Beraldo, Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves), Wellington Rato (Luciano), Rodrigo Nestor, Lucas e Calleri.

Provável escalação do Fortaleza

João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco, Caio Alexandre, Zé Welison, Pochettino, Marinho, Guilherme (Machuca) e Lucero.

São Paulo X Fortaleza ao vivo: como assistir ao jogo pelo PC

Passo 1. Abra a página do Globoplay ("globoplay.globo.com", sem aspas). Já no canto superior direito, dê um clique no ícone de avatar para poder fazer login com uma Conta Globo ou assinar um plano da plataforma;

Torcedor precisa fazer login com uma Conta Globo ou assinar um pacote do Globoplay para assistir ao Brasileirão ao vivo e online — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. A seguir, clique na seção "Agora na TV" para encontrar as transmissões ao vivo;

Entrar na seção "Agora na TV" possibilita ao assinante acompanhar o duelo entre São Paulo e Fortaleza ao vivo no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na hora prevista, o sinal aberto da TV Globo começará a ser exibido. Se preferir, entre no campo “Esportes” para poder escolher o sinal do canal Premiere.

Telespectador tem acesso ao sinal da Globo ou deve entrar no campo de esportes para escolher a transmissão ao vivo do Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

São Paulo X Fortaleza ao vivo: como assistir ao jogo pelo celular

Passo 1. Acesse o aplicativo do Globoplay e, na parte superior direita, pressione o ícone do avatar. Em seguida, faça login com os dados de uma Conta Globo ou compre uma assinatura de um plano com Premiere;

Transmissão de São Paulo vs Fortaleza está disponível ao vivo e online para os assinantes do Globoplay, por meio do app para celular — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Então, toque na aba "Agora" para visualizar as atuais transmissões ao vivo. No horário do duelo, a transmissão pelo sinal da TV Globo começará. Outra opção é pressionar a guia "Esportes" e tocar no Premiere.

Público pode assistir à rodada do Brasileirão pelo sinal da Globo ou do Premiere no Globoplay — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Com informações de CBF

