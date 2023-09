Sorteio do Mundial de Clubes 2023 ao vivo: onde assistir hoje

O sorteio do Mundial de Clubes 2023 acontece nesta terça-feira (5), às 8h, no horário de Brasília, em Jidá, na Arábia Saudita, sede da competição. O evento terá transmissão online pelo site Fifa Plus e poderá ser assistido ao vivo de qualquer lugar do mundo pelo computador ou pelo celular. A cerimônia será conduzida pelo diretor de competições da Fifa, Jaime Yarza, e pelos ex-jogadores Yaya Touré, da Costa do Marfim, e Manaf Abushugair, da Arábia Saudita. As partidas serão disputadas entre os dias 12 e 22 de dezembro.