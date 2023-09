Space Today: como acompanhar eventos astronômicos e da NASA pelo site

O Space Today é um site criado pelo brasileiro Sérgio Sacani, doutor em geociências pela Universidade de Campinas (UNICAMP), e é ideal para quem gosta de acompanhar eventos astronômicos. A plataforma é inteiramente voltada para os fãs e estudiosos de astronomia e fez tanto sucesso que seu criador acabou sendo convidado em podcasts famosos, como Flow e Podpah. A plataforma fornece um curso para quem deseja se aprofundar na área e tem a Space Today Store, uma loja própria de produtos com a temática. No site, é possível conferir notícias, ouvir podcasts e se manter atualizado sobre o calendário dos principais eventos astronômicos.

O site, que é o maior voltado para notícias de astronomia do Brasil, conta ainda com um canal no YouTube, que ultrapassa 1,4 milhões de inscritos. A seguir, confira o passo a passo completo do TechTudo sobre como usar o Space Today e saiba como se manter atualizado sobre os avanços astronômicos.

Site ajuda entusiastas e estudiosos a acompanhar as principais novidades relacionadas à astronomia — Foto: Reprodução/Unsplash/Andy Holmes

Como usar o Space Today?

Passo 1. Logo na página inicial do site do Space Today (https://spacetoday.com.br/), já é possível ter acesso à Space Today TV, que transmite gratuitamente lives relacionadas a astronomia;

É possível acompanhar eventos da comunidade astronômica através da Space Today TV — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 2. Ao descer a tela um pouco mais, ainda na página inicial, ficam exibidas as principais notícias mais recentes relacionadas ao tema. À esquerda, está um menu com diferentes categorias, e é possível filtrar os posts. Geologia, Ciências Naturais e Arqueologia são algumas delas. Logo abaixo, o usuário também tem a opção de filtrar as notícias por diferentes tags, com assuntos mais específicos, como "asteroides", por exemplo;

É possível filtrar os posts do Space Today por categorias e tags — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 3. Um pouco mais abaixo, o site fornece o opção "Arquivo", que separa todo o conteúdo presente da plataforma por mês. Caso o usuário deseje consultar as postagens de um determinado período, basta clicar no menu suspenso e escolher o mês e ano que deseja conferir;

O site Space Today permite que o usuário acesse arquivos de datas específicas — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 4. Por fim, a ultima sessão da página inicial reúne as últimas transmissões ao vivo exibidas na plataforma. Para assistir a uma live, basta clicar sobre a que deseja;

Transmissões ao vivo mais recentes presentes no Space Today — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 5. Também é possível fazer a navegação na plataforma por meio do menu superior do site. Ao clicar na opção "Calendário espacial", por exemplo, o usuário pode conferir um calendário com os principais acontecimentos voltados a astronomia. É possível modificar o mês e ano através de um menu presente na parte superior do calendário. Ao clicar sobre um evento, a plataforma exibe uma descrição mais aprofundada sobre ele. Quem desejar ter as datas marcadas na própria agenda, pode ainda sincronizar o calendário com o Google Agenda;

Acompanhe as novidades no mundo da astronomia através do calendário presente no Space Today — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 6. Ao descer um pouco mais a página, o usuário pode conferir um resumo dos futuros acontecimentos do ano na comunidade astronômica, com um breve resumo de cada um deles;

O site do Space Today fornece um resumo com os futuros acontecimentos presentes no calendário — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 7. De volta ao menu superior, na página de "Ebooks", é possível conferir alguns livros digitais presentes no site. Clique em "Acesse aqui" para baixar um dos ebooks. O sistema vai pedir o seu e-mail, para onde será enviado o material;

Ebooks gratuitos disponíveis para download no site da Space Today — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 8. De volta ao menu do site, na página "Podcasts", é possível conferir todos os podcasts do Space Today realizados por Sérgio Sacani até o ano de 201;

O Space Today apresenta uma seleção de podcasts sobre assuntos diversos — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 9. Também há a página "Curso de astronomia", disponível no menu superior do site. Ao clicar no botão, o usuário é direcionado para a Academy Space, site dedicado para o curso de astronomia da Space Today. É possível fazer login no site, através da opção "Acesso Aluno", caso o usuário já seja aluno, ou conhecer o material, caso ainda não tenha se matriculado;

O curso de astronomia da Space Today pode ser encontrado em um site à parte do principal — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

Passo 10. A última página disponível no menu principal do site é a "Loja". Ao clicar no botão, o usuário é direcionado para o Space Today Store, site do Space Today com diferentes artigos voltados para os fãs de astronomia. Estão disponíveis camisetas, canecas, moletons e outros itens com a temática.

Loja oficial da Space Today — Foto: Reprodução/Gabriel Pereira

