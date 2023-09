State of Play: como assistir e o que esperar do evento desta quinta (14)

Segundo informações da empresa, o foco da apresentação estará em games indie e third-party, além de títulos para o PS VR2 . Confira, a seguir, o que esperar do State of Play 2023 e como assisti-lo nos canais oficiais da empresa.

Será possível assistir ao State of Play por meio de transmissão ao vivo nos canais oficiais da Sony em plataformas como Twitch e YouTube . O evento tem início previsto para as 18h (horário de Brasília) desta quinta-feira (14), e ficará gravado para assistir mais tarde. Além disso, vale destacar que os anúncios também deverão ser divulgados pelas principais redes da marca.

Como assistir o State Of Play 2023 no YouTube

A PlayStation afirmou que a transmissão se concentrará em jogos que estão prestes a chegar para seus consoles, o que significa que provavelmente não haverá grandes anúncios inéditos. No que diz respeito aos títulos que podem aparecer, Call of Duty: Modern Warfare 3 , Avatar: Frontiers of Pandora e Alan Wake 2 são boas apostas, pois estão programados para este ano.

Outros grandes concorrentes de terceiros incluem Banishers: Ghost of New Eden da Dontnod, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Dragon's Dogma 2 e Ghostrunner 2. Jogos como Stellar Blade e Arizona Sunshine 2 VR e, quem sabe, Hollow Knight: Silksong também podem dar as caras no evento.