Taylor Swift 'The Eras Tour' no cinema: como comprar ingresso para filme

O longa The Eras Tour leva a turnê homônima da cantora estadunidense para as telonas. Curiosamente, o filme estreia no Brasil poucos antes dias do início dos shows no país, que acontecem a partir de 17 de novembro. As exibições na América do Norte, contudo, começam cerca de um mês antes, em 13 de outubro. A turnê da Loirinha resgata sucessos antigos e os mistura com músicas atuais — e essa é a razão do nome "The Eras Tour". A seguir, confira o cronograma dos shows e do filme.