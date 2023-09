The Town 2023: onde rever os shows de Bruno Mars, Ludmilla e mais online

É possível rever os shows do The Town 2023 online pelo Globoplay. A plataforma de streaming, que transmitiu as apresentações na íntegra ao vivo, permite que os assinantes assistam a trechos de aproximadamente 15 minutos das performances dos artistas, como Ludmilla, Iggy Azalea, Leon Bridges, Ney Matogrosso. Também é possível ver trechos menores de apresentações de nomes como Marron 5, Ne-Yo e Bruno Mars. O festival aconteceu nos dois primeiros finais de semana de setembro, no Autódromo de Interlagos. Confira, a seguir, como rever os shows do The Town online pelo Globoplay.