The Town ao vivo: onde assistir aos shows de graça pela internet

É possível assistir ao The Town 2023 ao vivo e de graça pelo Globoplay. O The Town 2023 acontece nos dias 2, 3, 7, 9 e 10 de setembro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e terá shows de Bruno Mars, Post Malone, Marron 5, Ludmilla, Foo Fighters, entre outros. A plataforma de streaming vai transmitir os shows do festival na íntegra e em tempo real, inclusive para não assinantes, desde que estejam logados com uma Conta Globo, que é gratuita. Além disso, assinantes do plano “Globoplay + Canais Ao Vivo” poderão assistir às apresentações em 4K e com áudio Dolby Atmos, por meio do sinal do Multishow. A plataforma também retransmite o sinal do canal Bis e da TV Globo, que exibirá os melhores momentos do evento.