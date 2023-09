Tinder Select: tudo sobre nova assinatura do app que custa R$ 2,5 mil

O Tinder lançou um novo tipo de assinatura paga ainda mais exclusiva que os atuais Tinder+ , Tinder Gold ou Tinder Platinum. Trata-se do Tinder Select, que custa US$ 499 por mês (cerca de R$ 2,5 mil em conversão atual). O pacote VIP dá direito a recursos como enviar mensagens para pessoas sem dar match, ter o perfil divulgado entre as contas mais procuradas do app e exibir um emblema especial na sua página. Segundo a empresa, menos de 1% dos usuários terão acesso ao plano, para manter a exclusividade da experiência. Não há previsão de chegada ao Brasil.

Tinder pode ajudar você a escolher fotos mais sedutoras para flerte; entenda

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

De acordo com o site do aplicativo de namoro, os assinantes do Tinder Select poderão enviar mensagens para alguém sem precisar dar match, duas vezes por semana. A assinatura também dá direito a mostrar a foto do pagante sem efeito desfocado para perfis que ele gostou, mesmo que as outras pessoas não sejam Gold ou Silver, ver e ser visto pelas contas mais procuradas da plataforma e ter o perfil à mostra no grid “Likes You” pelo período de sete dias. O pacote também permite ocultar anúncios e ver as curtidas enviadas nos últimos sete dias.

Tinder Select é o novo plano de assinatura do app de namoro que custa R$ 2,5 mil por mês — Foto: Mariana Saguias/TechTudo

📝WhatsApp: contatos podem ser bloqueados pelo app automaticamente? Veja no Fórum do TechTudo

Para conseguir acesso ao plano, o usuário deverá preencher cinco requisitos exigidos pelo Tinder: ter uma foto verificada, um texto de biografia de no mínimo 15 caracteres, indicar cinco interesses, ter pelo menos quatro fotos e dar detalhes sobre o tipo de relacionamento que está procurando no app. Mas não é só isso. Após a solicitação, o Tinder ainda irá avaliar se o perfil está de acordo com as condições de aprovação e com os termos de uso da plataforma.

Caso o usuário seja aceito no programa, ele receberá uma mensagem via Direct e e-mail com um código exclusivo para desbloqueio da assinatura. Após a aprovação, um selo de “Select” passará a ser exibido no perfil para os visitantes, mas será possível esconder o emblema por meio das configurações, caso o indivíduo não queira que as outras pessoas saibam que ele pagou pelo pacote VIP.

Tinder Select funciona apenas no aplicativo para celular, e não está disponível na versão Web — Foto: Rodrigo Fernandes/TechTudo

A empresa afirma que o Tinder Select é uma assinatura exclusiva e que oferece “acesso incomparável ao melhor do Tinder”, sendo disponibilizada somente para os usuários mais ativos do aplicativo. Os recursos, porém, só estão disponíveis no aplicativo para celular, e não funcionam na versão Web

“Sabemos que existe um subconjunto de usuários altamente engajados e ativos que priorizam maneiras mais eficazes e eficientes de encontrar conexões. Portanto, realizamos extensos testes e feedbacks com esse público nos últimos meses para desenvolver uma oferta completamente nova”, disse Mark Van Ryswyk, diretor de produtos do Tinder.

Até o momento, não há previsão de ativação do serviço no Brasil. A página de assinatura do Tinder Select (tinder.com/select) até está disponível aqui no país, mas o botão de candidatura aparece desabilitado e uma mensagem informa que no momento a empresa não está aceitando solicitações. Por fim, a companhia pede que o usuário visite a página no futuro para obter atualizações.

Com informações de Tinder (1 e 2)

Veja também: Como saber se meu WhatsApp foi clonado? Saiba descobrir