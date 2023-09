Vagas de estágio na Embraer: veja benefícios e como fazer inscrição online

A Embraer abriu as inscrições para o Programa de Estágio Embraer 2024. Ao todo, são oferecidas 350 vagas para estudantes de nível superior ou técnico de todo o Brasil, divididos em quatro áreas: corporativo e administrativo, engenharia e operações, tech e T.I. e estágio técnico. Os aprovados poderão realizar atividades presenciais, em formato híbrido ou 100% remotas. O processo seletivo é feito de forma digital, por meio da plataforma Gupy , e as inscrições vão até o dia 8 de outubro de 2023. O início do programa ocorre em janeiro de 2024.

A empresa não revelou o salário oferecido, mas informou que a bolsa é compatível com o mercado. Também são oferecidos benefícios como vale-transporte, vale-refeição, auxílio home office, Gympass, convênio médico e odontológico. Segundo a companhia, os candidatos não admitidos permanecerão no banco de talentos para oportunidades futuras. Confira, a seguir, como fazer a inscrição no programa de Estágio Embraer 2024.

Estágio na Embraer tem vagas para os setores corporativo e administrativo, engenharia e operações, tech e T.I. — Foto: Divulgação/Embraer

Quem pode participar do Programa do Estágio Embraer 2024?

Podem se candidatar a uma vaga de estágio na Embraer os estudantes que tenham matrícula ativa em um curso de graduação de uma instituição de Ensino Superior e que a faculdade assine o contrato com a empresa. No caso do Estágio Técnico, é preciso que o estudante esteja cursando o Ensino Técnico ou que estude em uma instituição que permita o estágio técnico após a conclusão das disciplinas do Ensino Médio, com matrícula ativa.

As vagas são destinadas para as cidades de São José dos Campos, Gavião Peixoto, Campinas, Botucatu, Sorocaba, Florianópolis, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília. Também há possibilidade de estágio remoto.

Como fazer inscrição no Programa de Estágio Embraer 2024?

Passo 1. Acesse a página do Estágio Embraer na plataforma Gupy (programasembraer.gupy.io) e clique no programa de estágio para qual deseja aplicar;

Para se candidatar ao programa de estágio da Embraer 2024, entre na plataforma Gupy e escolha sua carreira — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 2. Depois de ler os requisitos da vaga, clique no botão “Candidatar-se”, no rodapé da página;

Clique em "Candidatar-se" para seguir para o processo — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 3. Faça login com sua conta Gupy ou com as credenciais do Google, LinkedIn ou Facebook;

Faça login no Gupy para se candidatar a uma vaga no processo seletivo de Estágio da Embraer 2024 — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 4. Após o login, preencha seu currículo com todas as informações pessoais e profissionais da sua carreira;

Preencha seu currículo no Gupy — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 5. Ao final do preenchimento do formulário, clique em “Ir para dados adicionais”;

Clique em "Ir para dados adicionais" para finalizar o preenchimento do formulário — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

Passo 6. Por fim, clique em “Finalizar” para concluir a candidatura. A partir de então, você poderá acompanhar todo o processo seletivo pela plataforma.

Depois de preencher os dados adicionais, clique em "Salvar e continuar", e depois em "Finalizar" para concluir a candidatura — Foto: Reprodução/Rodrigo Fernandes

