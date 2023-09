Vasco x Coritiba ao vivo: onde assistir ao jogo do Brasileirão online

Vasco e Coritiba se enfrentam hoje (21), às 19h do horário de Brasília, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro 2023. O jogo acontece no São Januário, no Rio de Janeiro, e será transmitido ao vivo na versão paga do streaming Globoplay, que retransmite online o sinal do canal Premiere. A plataforma pode ser acessada em sua versão web ou no aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS). Para assistir, é preciso assinar o pacote "Globoplay e Premiere” que, atualmente, custa a partir de R$ 69,90 mensais ou R$ 39,90 anuais.