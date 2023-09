Votação do Paiol: como escolher um peão para A Fazenda 15 no R7.com

Já é possível votar no Paiol de A Fazenda 2023. O espaço recebeu seus dez moradores durante a pré-estreia do reality, que aconteceu nesta segunda-feira (18). A dinâmica é composta por cinco homens e cinco mulheres e o público escolherá quem deve ingressar de vez na sede do programa. Os quatro candidatos mais votados, dois homens e duas mulheres, entram na disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão na edição ao vivo desta quinta-feira (21), a partir das 22h30. Para votar, o espectador deve acessar a página do game no portal R7 e escolher seu participante favorito.

Vale ressaltar que nenhum cadastro precisa ser feito e é possível votar quantas vezes quiser. Entre os peões, estão os ex-participantes do BBB Lumena Aleluia e Cezar Black. Confira, no tutorial a seguir, como votar para escolher qual morador do Paiol deve entrar no reality A Fazenda 15.

Já entrou no canal do TechTudo no WhatsApp? Clique AQUI e saiba tudo sobre tecnologia

Paiol A Fazenda 15: votação está aberta no R7.com para escolher um candidato para entrar no reality show — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

📝 Instagram: como resolver erro "Desculpa, houve um problema com sua solicitação"? Comente no Fórum do TechTudo

Moradores do Paiol de A Fazenda 15

Alicia X (@aliciax) - Atriz e cantora

Atriz e cantora Cezar Black (@cezar.black) - Enfermeiro e ex-BBB 23

Enfermeiro e ex-BBB 23 Erick Ricarte (@erickricarte) - Jornalista, ator, ex-participante de A Grande Conquista

Jornalista, ator, ex-participante de A Grande Conquista Igor Freitas (@igorfreitasm) - Influencer

Influencer JP Venancios (@jpvenancios) - Cantor, comediante e influencer

Cantor, comediante e influencer Lumena Aleluia (@lumena.aleluia) - Ex-BBB

Ex-BBB Nadja Pessoa (@nadjapessoa) - Influencer e empresária

Influencer e empresária Shayan (@shay.hb) - Ex-participante de A Fazenda e influencer

Ex-participante de A Fazenda e influencer Sol do Deboche (@sol_do_deboche) - Influencer

Influencer Whendy Tavares (@wendytavaresoficial) - Ex-panicat e influencer

Como votar no Paiol da Fazenda 2023 pelo R7.com

Passo 1. Para selecionar um morador do Paiol que deve entrar em A Fazenda 15, abra o site do programa no R7.com ("afazenda.r7.com/a-fazenda-15", sem as aspas). Logo na tela inicial, clique no destaque da votação;

No portal R7.com, público deve acionar botão "Vote agora" para entrar na votação do Paiol da Fazenda 2023 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 2. Agora, selecione o homem ou a mulher que você quer ajudar a entrar de vez na sede da Fazenda 2023;

É preciso clicar no nome e foto de um homem ou mulher para entrar na sede da Fazenda 15 — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 3. Na página seguinte, confira quem você selecionou e marque a caixa "Sou humano". Feito isso, acione o botão “Votar”;

Após conferir sua escolha, confirme humanidade para validar o voto no Paiol — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Passo 4. A confirmação de seu voto será mostrada na tela. Se quiser votar mais vezes, basta clicar no botão "Votar Novamente" e recomeçar o procedimento Outra opção é usar o botão "Vote agora" para escolher um candidato do gênero oposto.

Com o voto computado, é possível repetir o processo quantas vezes desejar ou votar em um candidato de outro gênero — Foto: Reprodução/Gabriela Andrade

Pronto. Aproveite as dicas deste tutorial e dê seu voto no Paiol da Fazenda 2023 para ajudar a definir quais candidatos entram na sede no programa ao vivo desta quinta-feira (21).

Veja também: Melhores filmes da Netflix em 2023: 6 títulos que valem a pena