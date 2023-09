WhatsApp: como ativar e desativar a criptografia no aplicativo

📝 Não fiz backup do WhatsApp: como recuperar conversas apagadas? Descubra no Fórum do TechTudo

Todas as mensagens do WhatsApp são protegidas com criptografia de ponta a ponta, ou seja, os chats são visíveis somente pelos participantes envolvidos. Nem mesmo a própria Meta tem acesso a esse tipo de conteúdo. O nome “criptografia de ponta a ponta” é a definição de que no “meio” do processo não haverá a inspeção de terceiros. Por padrão, essa camada de proteção não está ativa nos backups de conversas salvos no iCloud ou no Google Drive, o que pode trazer riscos à sua privacidade, como a invasão de hackers e o vazamento de seus dados pessoais.