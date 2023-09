WhatsApp: como ativar e desativar mensagem temporária no app

O WhatsApp, aplicativo disponível para Android e iPhone (iOS), disponibiliza aos usuários o recurso de mensagens temporárias, que tem o objetivo de garantir mais privacidade para conversas do mensageiro. Com essa ferramenta, é possível definir um período para que os chats "desapareçam" automaticamente, sem a necessidade de fazer limpezas manuais. Assim, além de ser útil em questões de segurança, a opção ajuda a liberar espaço de armazenamento no smartphone. A seguir, saiba mais sobre essa configuração e veja como fazer a ativação e a desativação no seu celular, através de passos simples.