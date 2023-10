A Fazenda 15: como votar para salvar peão da 3ª Roça e ver enquete

Quem está na terceira roça de A Fazenda 15 é Cariúcha, Márcia Fu e Shay. O participante menos votado pelo público deixa a temporada do reality na edição ao vivo desta quinta-feira (12), que começa às 22h45. Os fãs já podem entrar na página do jogo, no portal R7, para participar votando quantas vezes quiserem em seu roceiro preferido. Não é preciso fazer cadastro no site. Saiba, nas linhas a seguir, como foi formada a atual roça, quem ganhou a prova do fazendeiro, como votar para ajudar a salvar um peão e como ver a porcentagem de votos na enquete atualizada do UOL e, assim, descobrir quem deve sair de A Fazenda 15.