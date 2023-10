A Fazenda 15: como votar para salvar peão da 5ª Roça e ver enquete

A quinta roça de A Fazenda 15 é formada por Cezar Black, Kally Fonseca e Kamila Simioni. O espectador já pode ajudar a definir qual jogador deixa o reality rural no programa ao vivo desta quinta-feira (26), a partir de 22h45. Para votar, é preciso acessar a página do game, no portal R7, e selecionar seu roceiro favorito — já que, diferentemente do BBB, o voto é para permanecer na edição. Lembrando que nenhum cadastro na plataforma é solicitado e é possível participar quantas vezes quiser. Confira, abaixo, como aconteceu a formação da roça e quem venceu a prova do fazendeiro. Além disso, saiba como votar para manter um peão e como ver o andamento da enquete atualizada do UOL.