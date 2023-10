Amazon Quase Novo: como comprar produtos usados e mais baratos no site

Amazon Quase Novo é uma nova seção do site de e-commerce destinada à venda de produtos usados, seminovos ou que foram abertos e devolvidos. O serviço chegou ao Brasil na última quinta-feira (19) e oferece descontos que variam entre 10% e 35% do valor original. São 14 categorias em oferta, como celulares, informática, eletrodomésticos, eletrônicos, jogos e itens para a casa. As condições de cada produto são avaliadas no site de acordo com quatro níveis de qualidade: novo, muito bom, bom e aceitável. As compras contam, ainda, com a Garantia de A a Z da plataforma e estão cobertas pela Política de Devoluções da Amazon.